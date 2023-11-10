9 ноября, 23:59

Армия Израиля открыла огонь по 10 поселкам на юге Ливана

Несколько снарядов разорвалось рядом с командно-наблюдательным пунктом ливанской армии

БЕЙРУТ, 10 ноября. /ТАСС/. Израильские войска нанесли удары из артиллерийских и танковых орудий по пограничным районам Ливана в ответ на атаки боевиков вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах".

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Как сообщил телеканал Al Jadeed, под обстрел попали 10 поселков. Несколько израильских снарядов разорвалось рядом с командно-наблюдательным пунктом ливанской армии. По сведениям телеканала, никто из военнослужащих не пострадал.

Впервые с 8 октября, когда началась военная эскалация между Израилем и "Хезболлах", огонь был открыт по городу Марджаюн (90 км от Бейрута), который является крупным административным центром южного региона. О последствиях этой атаки сведений не поступало.

Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС нанес в четверг вечером удары по районам Марун-эр-Рас и Эль-Байяда, откуда выпускались ракеты по израильской территории.

Боевики "Хезболлах" обстреляли в четверг северные районы Израиля. Как передал телеканал Al Jadeed, под огонь попали посты израильских войск в трех еврейских поселениях. Шииты утверждают, что сумели поразить два танка Merkava. Со стороны израильского командования подтверждения таких данных не последовало. 

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