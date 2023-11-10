Старший директор по Европе СНБ Белого дома уходит в отставку

По словам Аманды Слоат, она "устала"

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Старший директор по Европе Совета национальной безопасности Белого дома Аманда Слоат заявила об уходе в отставку.

"Это были замечательные три года, но время пришло. Я устала", - приводит газета Politico ее слова.

По информации издания, Слоат "была тихой, но ключевой фигурой" в усилиях администрации президента США Джо Байдена по "налаживанию отношений с традиционными союзниками [США] и противодействию России". По данным газеты, она сопровождала Байдена в восьми поездках в Европу, в том числе на пять саммитов НАТО и два саммита ЕС.

Как отмечает газета, американские чиновники считают, что отношения США с европейскими странами "улучшились в первую очередь благодаря усилиям Слоат". Politico подчеркивает, что Слоат, в частности, занималась "координацией с европейскими союзниками" усилий по противодействию РФ на фоне украинского кризиса. По данным газеты, она также сыграла важную роль в повышении значимости "Бухарестской девятки", в которую входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония.