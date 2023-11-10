10 ноября, 00:08

Старший директор по Европе СНБ Белого дома уходит в отставку

По словам Аманды Слоат, она "устала"

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Старший директор по Европе Совета национальной безопасности Белого дома Аманда Слоат заявила об уходе в отставку.

"Это были замечательные три года, но время пришло. Я устала", - приводит газета Politico ее слова.

По информации издания, Слоат "была тихой, но ключевой фигурой" в усилиях администрации президента США Джо Байдена по "налаживанию отношений с традиционными союзниками [США] и противодействию России". По данным газеты, она сопровождала Байдена в восьми поездках в Европу, в том числе на пять саммитов НАТО и два саммита ЕС.

Как отмечает газета, американские чиновники считают, что отношения США с европейскими странами "улучшились в первую очередь благодаря усилиям Слоат". Politico подчеркивает, что Слоат, в частности, занималась "координацией с европейскими союзниками" усилий по противодействию РФ на фоне украинского кризиса. По данным газеты, она также сыграла важную роль в повышении значимости "Бухарестской девятки", в которую входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония. 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация