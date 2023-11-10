США не могут подтвердить готовность "Исламского джихада" отпустить двух заложников

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. США не могут подтвердить, действительно ли боевое крыло радикального палестинского движения "Исламский джихад" готово отпустить двух заложников по гуманитарным соображениям. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы следим за ситуацией. Прямо сейчас мы не можем подтвердить достоверность этого. Но, конечно, мы хотим освобождения всех заложников", - сказал он в эфире телеканала CNN.

Ранее группировка "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима"), являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения "Исламский джихад", выразила готовность освободить двоих израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа. Как заявил представитель "Сарая аль-Кудс" Абу Хамза, такое решение было принято, поскольку группировка не может оказать заложникам медицинскую помощь из-за нехватки лекарств.

Вслед за обращением Хамзы в телеграм-канале "Сарая аль-Кудс" была опубликована видеозапись, на которой запечатлены пожилая женщина и мальчик. Заложников, по их собственным словам, зовут Хана Кацир и Ягель Яаков, группировка утверждает, что на камеру говорят именно те люди, которых она намерена освободить.