10 ноября, 02:06
Палестино-израильский конфликт

СМИ: при ударе по больнице в Газе погибли не менее шести человек

По информации иранского агентства Tasnim, израильской атаке подверглась территория рядом с отделением акушерства и гинекологии

ДУБАЙ, 10 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере шесть палестинцев погибли вследствие удара израильских войск по территории, прилегающей к больнице "Аш-Шифа" в городе Газа. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

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По его данным, армия Израиля нанесла удар по территории рядом с отделением акушерства и гинекологии, что вызвало панику среди находившихся там пациентов.

В свою очередь телеканал Al Mayadeen со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины сообщил, что под артиллерийский обстрел также попал родильный дом, расположенный на территории медицинского комплекса "Аш-Шифа". Зафиксирована гибель одного человека, ранен ребенок.

Ранее поступила информация, согласно которой как минимум 120 медицинских учреждений в секторе Газа подверглись ударам со стороны израильских ВС. Как указало радикальное палестинское движение ХАМАС, 18 больниц и еще 40 медицинских центров в анклаве оказались выведены из строя из-за обстрелов и дефицита топлива. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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