10 ноября, 02:29

Посол КНР сообщил о серьезных проблемах в отношениях Китая и США

Как считает Се Фэн, Пекину и Вашингтону "предстоит пройти еще долгий и тяжелый путь" для стабилизации взаимодействия двух стран

ПЕКИН, 10 ноября. /ТАСС/. Китай и США по-прежнему сталкиваются с серьезными вызовами во взаимодействии двух стран, Пекин и Вашингтон должны прилагать усилия для нормализации отношений. Об этом заявил посол КНР в США Се Фэн в видеообращении к участникам китайско-американского форума в Гонконге.

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"Китайско-американские отношения по-прежнему сталкиваются с серьезными проблемами, и предстоит пройти еще долгий и тяжелый путь для стабилизации и улучшения наших отношений", - сказал Се Фэн.

Он отметил, что в последние годы отношения двух стран столкнулись с серьезными трудностями и достигли самой низкой точки с момента установления дипломатических связей.

По словам посла, и Пекин, и Вашингтон убеждены, что Китаю и США полезно и необходимо поддерживать диалог, обе стороны надеются, что китайско-американские отношения улучшатся как можно скорее. Он напомнил о выдвинутых председателем КНР Си Цзиньпином принципах, на базе которых следует развивать связи Китая и США: взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество.

На мероприятии в Гонконге присутствовали более 400 представителей китайско-американских промышленных и коммерческих кругов, а также политические эксперты. Тема форума: "Китайско-американские отношения: изменения и прогресс".

15-17 ноября в Сан-Франциско состоится саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Как ожидается, на его полях пройдет встреча Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. 

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