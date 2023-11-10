Нетаньяху заявил, что Газа должна быть демилитаризована и отстроена заново

Премьер-министр Израиля пояснил, что его страна не стремится захватить палестинский анклав и управлять им

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что в отстроенном заново и демилитаризованном секторе Газа в перспективе не должно найтись места радикально настроенным элементам.

"Мне кажется понятным, как должно выглядеть будущее Газы. По окончании этой битвы [палестинское движение] ХАМАС исчезнет, мы уничтожим ХАМАС не только ради себя, но и ради цивилизации, ради палестинцев и израильтян. Мы хотим видеть Газу демилитаризованной, очищенной от радикально настроенных элементов и отстроенной заново", - сказал он 9 ноября в интервью телеканалу Fox News.

Глава правительства добавил, что Израиль не стремится ни захватить, ни оккупировать палестинский анклав, ни управлять им. Однако на протяжении какого-то времени Израилю будут нужны "надежные силы, которые в случае необходимости войдут в Газу и уничтожат убийц", чтобы не допустить возрождения ХАМАС, отметил он. "Мои ожидания связаны с заново отстроенной Газой для жителей Газы", - заключил Нетаньяху.