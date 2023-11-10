10 ноября, 02:28
Палестино-израильский конфликт

Президент Венесуэлы выразил уверенность в победе палестинского народа

Николас Мадуро отметил, что его страна продолжит поддерживать Палестину

КАРАКАС, 10 ноября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил уверенность в победе палестинского народа и указал на необходимость "спасти народ Палестины от геноцида".

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"Народ Палестины преследуют, бомбят, убивают, народ Палестины страдает, сопротивляется и высоко несет свою многовековую культуру", - заявил 9 ноября Мадуро на открытии международной книжной ярмарки, которое транслировалось телеканалом Venezolana de Television. "Палестина рано или поздно победит, и мы, пройдя вместе с ней через боль, будем также вместе с Палестиной, когда она победит", - подчеркнул президент.

Мадуро обратился к египетскому послу в Венесуэле с просьбой передать президенту республики Абдель Фаттаху ас-Сиси, что он "пользуется полной поддержкой" Венесуэлы и ее лидера. "Справедливость и правда должны победить в Газе, спасем народ Палестины от геноцида", - подчеркнул Мадуро в беседе с послом. 

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Мадуро, НиколасПалестинаЕгипетВенесуэлаПалестино-израильский конфликтИзраильСиси, Абдель Фаттах, ас-
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