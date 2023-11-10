10 ноября, 02:37

Япония сожалеет о выходе России из соглашения о сотрудничестве в ликвидации ЯО

Генсек японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно отметил, что Токио намерен "подтвердить подробности произошедшего по дипломатическим каналам"

ТОКИО, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Японии сожалеют о решении России прекратить действие двустороннего соглашения о сотрудничестве в целях ликвидации ядерного оружия, подлежащего сокращению в РФ. Такую позицию изложил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Мы сожалеем об этом решении, принятом в одностороннем порядке без оповещения японской стороны. Мы намерены подтвердить подробности произошедшего по дипломатическим каналам", - сказал он.

9 ноября распоряжение о прекращении действия документа подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Целью соглашения являлось содействие безопасной ликвидации ядерных вооружений, которые Москва должна была сокращать в соответствии с двусторонними или многосторонними договорами, а также своими односторонними решениями. Для этого был создан специальный комитет, в рамках которого Москва и Токио определяли приоритетные направления такого взаимодействия, обменивались информацией и результатами исследований, разрабатывали конкретные программы сотрудничества. 

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