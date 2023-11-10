10 ноября, 03:00,
обновлено 10 ноября, 03:26
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля нанесла удар по территории Сирии в ответ на запуск БПЛА по Эйлату

Израильские военные заявили, что "возлагают на сирийский режим полную ответственность за любую террористическую деятельность, исходящую с территории республики"

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля нанесла удар по территории Сирии в ответ на запуск беспилотника в направлении города Эйлат, расположенного на Красном море на самом юге еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Армия обороны Израиля нанесла удар по организации в Сирии, которая вчера (9 ноября - прим. ТАСС) осуществила запуск беспилотника, поразившего школу в Эйлате", - указано в сообщении.

Отмечается, что израильские военные "возлагают на сирийский режим полную ответственность за любую террористическую деятельность, исходящую с его территории". "Армия обороны Израиля будет жестко реагировать на агрессию против еврейского государства", - говорится в заявлении армейской пресс-службы. 

Теги:
ПалестинаСирияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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