Армия Израиля нанесла удар по территории Сирии в ответ на запуск БПЛА по Эйлату

Израильские военные заявили, что "возлагают на сирийский режим полную ответственность за любую террористическую деятельность, исходящую с территории республики"

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля нанесла удар по территории Сирии в ответ на запуск беспилотника в направлении города Эйлат, расположенного на Красном море на самом юге еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля нанесла удар по организации в Сирии, которая вчера (9 ноября - прим. ТАСС) осуществила запуск беспилотника, поразившего школу в Эйлате", - указано в сообщении.

Отмечается, что израильские военные "возлагают на сирийский режим полную ответственность за любую террористическую деятельность, исходящую с его территории". "Армия обороны Израиля будет жестко реагировать на агрессию против еврейского государства", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.