10 ноября, 03:17

Соглашение Казахстана и Китая о безвизовом режиме вступило в силу

Это позволит гражданам пребывать на территории двух стран без виз в течение не более 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы

АСТАНА, 10 ноября. /ТАСС/. Казахстанско-китайское межправительственное соглашение о взаимном освобождении от визовых требований с пятницы вступило в силу. Документ был подписан 17 мая 2023 года в городе Сиане в ходе государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в КНР.

Ранее в МИД Казахстана поясняли, что граждане двух стран с 10 ноября освобождаются от визовых требований при осуществлении частных, туристических и деловых поездок, лечении, международных перевозках и транзите. При этом срок пребывания на территории двух государств не должен превышать 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.

В случае необходимости пребывания граждан более 30 дней требуется заранее оформить въездную визу соответствующей категории. При этом, как отмечали во внешнеполитическом ведомстве Казахстана, безвизовый режим не дает права на трудоустройство, учебу и миссионерскую деятельность. 

Теги:
КазахстанКитай
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация