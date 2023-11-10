В Китае заявили о недопустимости двойных стандартов в палестино-израильском конфликте

Специальный посланник правительства КНР по вопросам Ближнего Востока Чжай Цзюнь отметил, что Пекин осуждает все действия, которые причиняют вред гражданскому населению и нарушают международное право

ПЕКИН, 10 ноября. /ТАСС/. Китай поддерживает связь со всеми сторонами ближневосточного конфликта и считает, что двойные стандарты в отношении жизней палестинцев и израильтян недопустимы. Об этом в четверг заявил специальный посланник правительства КНР по вопросам Ближнего Востока Чжай Цзюнь на Парижской конференции по гуманитарной ситуации в секторе Газа.

"Жизни палестинцев и израильтян одинаково важны, в этом отношении не должно быть двойных стандартов, - приводит 10 ноября его слова сайт МИД КНР. - После обострения конфликта Китай поддерживал интенсивные контакты с соответствующими сторонами, прилагал все усилия, чтобы охладить ситуацию, а также <…> предоставил сектору Газа продовольствие, лекарства и другие материалы в качестве чрезвычайной гуманитарной помощи".

Спецпосланник отметил, что Пекин осуждает все действия, которые причиняют вред гражданскому населению и нарушают международное право. КНР призывает к скорейшему прекращению огня во избежание дальнейшего ухудшения ситуации в регионе, сказал Чжай Цзюнь.

Он указал на необходимость приложить все усилия для защиты гражданского населения и открыть гуманитарные коридоры. "Международное сообщество должно активизировать дипломатические усилия, чтобы вернуть кризис на путь политического урегулирования", - сказал он.

По ближневосточному вопросу Китай выступает за решение о двух государствах и поддерживает создание независимого палестинского государства с полным суверенитетом в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.