10 ноября, 03:41

СМИ: умер экс-спикер нижней палаты парламента Японии

Как отметил телеканал NHK, 79-летний Хироюки Хосода месяцем ранее объявил об отставке из-за проблем со здоровьем

ТОКИО, 10 ноября. /ТАСС/. Бывший председатель ключевой нижней палаты парламента Японии Хироюки Хосода умер на 80-м году жизни после отставки со своего поста в октябре из-за состояния здоровья. Об этом сообщил телеканал NHK.

7 сентября Хосода по причине госпитализации пропустил запланированную встречу с коллегами по Группе семи. До этого он обратился к врачам с жалобами на плохое самочувствие из-за проблем с сосудами головного мозга. После его отставки новым спикером палаты стал бывший министр финансов Фукусиро Нукага.

Хосода считался одним из ветеранов японской политики. В разные годы он занимал посты генерального секретаря правящей Либерально-демократической партии и генсека правительства. 

Теги:
Япония
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