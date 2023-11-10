10 ноября, 04:00

Президент Италии прибыл в Узбекистан с официальным визитом

Предполагается, что лидеры двух государств Серджо Маттарелла и Шавкат Мирзиёев обсудят стратегическое партнерство и расширение сотрудничества между странами

ТАШКЕНТ, 10 ноября. /ТАСС/. Президент Италии Серджо Маттарелла по приглашению президента Шавката Мирзиёева прибыл в Узбекистан с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра республики Абдуллы Арипова.

"По приглашению президента Шавката Мирзиёева, 9 ноября текущего года президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла в сопровождении дочери Лауры Маттареллы прибыл в нашу страну с официальным визитом", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, "в Ташкентском международном аэропорту их встретил премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов и другие официальные лица. После этого высокий гость отправился в отведенную для него резиденцию".

Ранее сообщалось, что в соответствии с повесткой визита в Ташкенте состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых президенты обсудят вопросы дальнейшего развития узбекско-итальянских отношений, стратегического партнерства и расширения взаимовыгодного сотрудничества в приоритетных направлениях.

Сообщалось также, что Маттарелла совершит поездки в города Самарканд и Хиву, где ознакомится с культурно-историческим наследием Узбекистана. 

Теги:
УзбекистанИталияМирзиёев, Шавкат МиромоновичМаттарелла, СерджоАрипов, Абдулла Нигматович
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