10 ноября, 05:38

Индия выразила надежду на продолжение тесного сотрудничества с США в области обороны

По словам главы Минобороны Индии Раджнатха Сингха, в отношениях между двумя странами наблюдается "растущее сближение стратегических интересов"

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Индии надеются на продолжение и развитие тесного сотрудничества с США в оборонном секторе. Об этом заявил индийский министр обороны Раджнатх Сингх, открывая министерскую встречу с главами Госдепартамента и Минобороны США в формате "2+2" в Нью-Дели.

По его словам, в двусторонних отношениях между Индией и США наблюдается "растущее сближение стратегических интересов и усиление сотрудничества в области обороны, безопасности и разведки".

"Несмотря на возникающие геополитические проблемы, нам необходимо продолжать фокусироваться на важных и долгосрочных вопросах. Наше партнерство имеет решающее значение для обеспечения свободного, открытого и опирающегося на определенные правила Индо-Тихоокеанского региона. Мы рассчитываем на тесное сотрудничество с США во всех областях", - сказал он.

Глава Пентагона Ллойд Остин в свою очередь отметил, что за минувший год стороны добились "впечатляющих успехов в построении серьезного оборонного партнерства". "Мы интегрируем наши промышленные базы, укрепляем нашу совместимость и делимся передовыми технологиями. Масштаб нашего сотрудничества огромен, оно простирается от моря до космоса", - отметил он. 

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