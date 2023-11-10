10 ноября, 05:56,
обновлено 10 ноября, 06:05

Индия и США на переговорах в формате "2+2" обсудят индо-тихоокеанское сотрудничество

Также они намерены рассмотреть события на Ближнем Востоке и на Украине

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноября. /ТАСС/. Сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе станет основной темой переговоров Индии и США в Нью-Дели в формате "два плюс два", в которых участвуют главы внешнеполитических и военных ведомств двух стран, также будут обсуждаться события на Ближнем Востоке и на Украине. Об этом заявил перед началом переговоров министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

"В формате "2+2" мы проведем всесторонний обзор межсекторальных стратегических связей, связей в области обороны и безопасности, сотрудничества в области технологий и цепочек поставок, а также обменов между людьми. Ключевым направлением наших сегодняшних дискуссий будет Индо-Тихоокеанский регион", - сказал Джайшанкар. Он напомнил, что в начале следующего года состоится саммит стран Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad, объединяет Австралию, Индию, Японию и США).

"В контексте происходящих глобальных событий я с нетерпением жду возможности обменяться мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и на Украине среди прочих", - добавил индийский министр.

Госсекретарь США Энтони Блинкен перед началом переговоров заявил в свою очередь, что Индия и США "продвигают свободный, открытый, процветающий и безопасный Индо-Тихоокеанский регион, в том числе путем укрепления партнерства в рамках Quad с Японией и Австралией". "Одним из важных способов, которым мы это делаем, является повышение осведомленности по морской тематике, обмен спутниковыми данными со странами региона для повышения их потенциала, например, в борьбе с фишинговыми атаками, пиратством и незаконным оборотом наркотиков", - сказал Блинкен. По его словам, в рамках Quad стороны также координируют усилия по оказанию гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий в Индо-Тихоокеанском регионе.

Нью-Дели и Вашингтон проводят переговоры в формате "два плюс два" ежегодно последние пять лет. Перед переговорами в пятницу Джайшанкар провел двустороннюю встречу с госсекретарем США, на которой они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и сотрудничество двух стран. 

Теги:
СШАИндия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация