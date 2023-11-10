Конгрессменам США покажут жестокие кадры нападения боевиков ХАМАС на Израиль

После просмотра планируется секретный брифинг о ситуации в зоне конфликта, передает Axios

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Члены Палаты представителей Конгресса США во вторник, 14 ноября, посмотрят кадры жестокостей, учиненных боевиками палестинского радикального движения ХАМАС в отношении Израиля 7 октября, а администрация президента США Джо Байдена проинформирует законодателей о ходе конфликта. Об этом сообщил портал Axios.

Издание получило тексты приглашений, которые получили американские конгрессмены. Им покажут 43-минутную компиляцию кадров, которая характеризуется как "непрерывный показ ужасов". Кадры, говорится в публикации, "очень жестокие и могут шокировать зрителей". Подборка состоит из записей с камер видеонаблюдения и видеоматериалов, ее уже видели журналисты, дипломаты и члены израильского парламента - Кнессета. На просмотр во вторник конгрессменам запрещено проносить телефоны и вести запись аудио или видео.

После показа, уже вечером вторника, представители администрации Байдена проведут для законодателей засекреченный брифинг по ситуации в Израиле и секторе Газа. Информировать конгрессменов будут исполняющая обязанности первого замгоссекретаря США Виктория Нуланд, а также представители Пентагона, разведки и Агентства международного развития (АМР, USAID).

"Я думаю, что для нас нужно провести секретный брифинг о том, что там (в зоне конфликта - прим. ТАСС) происходит. Мы многого не знаем: о том, какие цели ставит Израиль, насколько аккуратно они действуют, стараясь избегать гибели мирных жителей", - сказал Axios конгрессмен-демократ от штата Теннесси Стив Коэн.

Затрагивая вопрос о кадрах, на которых запечатлена атака ХАМАС, законодатель указал, что Конгресс должен увидеть эти снимки, поскольку "люди не помнят происходившее 7 октября настолько хорошо, как должны были бы".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору, а также отдельным районам Ливана и Сирии.