CNN: помощь Израилю испортит отношения США с "целым поколением арабов"

В частности, американское посольство в Египте направило в Вашингтон комментарий государственной египетской газеты, название которой не приводится, о том, что "жестокость и пренебрежение Байдена к палестинцам превзошли всех предыдущих президентов США"

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Поддержка Израиля приведет к ухудшению отношений США с арабскими странами, которое может продлиться целое поколение. Об этом американские дипломаты в арабских странах предупредили администрацию президента страны Джо Байдена, сообщил телеканал CNN.

Он указывает со ссылкой на попавшее в его распоряжение сообщение посольства США в Омане, направленное в Совет национальной безопасности Белого дома, ЦРУ и ФБР, что американский курс в отношении текущей ситуации на Ближнем Востоке приводит к тому, что Вашингтон "теряет поддержку целого поколения арабов". Кроме того, США уже сейчас "сильно проигрывают в информационном поле". В арабском мире полагают, что Вашингтон несет "материальную и моральную ответственность" за активную поддержку действий Израиля, которые арабские страны "могут расценивать как военные преступления".

CNN отмечает, что подобные предупреждения поступали также из других представительств США в регионе. По данным телеканала, американское посольство в Египте направило в Вашингтон комментарий государственной египетской газеты, название которой не приводится, о том, что "жестокость и пренебрежение Байдена к палестинцам превзошли всех предыдущих президентов США".

Ранее в Аммане (Иордания) завершилась встреча министров иностранных дел Египта, Иордании, Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Перед этой встречей главы арабских МИД провели закрытое координационное совещание в Аммане, в котором принял участие секретарь исполкома Организации освобождения Палестины Хусейн аш-Шейх. Арабских министров принял также король Иордании Абдалла II, который подчеркнул необходимость совместных усилий арабов с целью продолжения диалога с международным сообществом об опасных событиях в секторе Газа. Он подчеркнул, что долг арабских стран заключается в том, чтобы остановить войну и защитить гражданское население.