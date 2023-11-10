10 ноября, 06:34
Палестино-израильский конфликт

CNN: помощь Израилю испортит отношения США с "целым поколением арабов"

В частности, американское посольство в Египте направило в Вашингтон комментарий государственной египетской газеты, название которой не приводится, о том, что "жестокость и пренебрежение Байдена к палестинцам превзошли всех предыдущих президентов США"

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Поддержка Израиля приведет к ухудшению отношений США с арабскими странами, которое может продлиться целое поколение. Об этом американские дипломаты в арабских странах предупредили администрацию президента страны Джо Байдена, сообщил телеканал CNN.

Он указывает со ссылкой на попавшее в его распоряжение сообщение посольства США в Омане, направленное в Совет национальной безопасности Белого дома, ЦРУ и ФБР, что американский курс в отношении текущей ситуации на Ближнем Востоке приводит к тому, что Вашингтон "теряет поддержку целого поколения арабов". Кроме того, США уже сейчас "сильно проигрывают в информационном поле". В арабском мире полагают, что Вашингтон несет "материальную и моральную ответственность" за активную поддержку действий Израиля, которые арабские страны "могут расценивать как военные преступления".

CNN отмечает, что подобные предупреждения поступали также из других представительств США в регионе. По данным телеканала, американское посольство в Египте направило в Вашингтон комментарий государственной египетской газеты, название которой не приводится, о том, что "жестокость и пренебрежение Байдена к палестинцам превзошли всех предыдущих президентов США".

Ранее в Аммане (Иордания) завершилась встреча министров иностранных дел Египта, Иордании, Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Перед этой встречей главы арабских МИД провели закрытое координационное совещание в Аммане, в котором принял участие секретарь исполкома Организации освобождения Палестины Хусейн аш-Шейх. Арабских министров принял также король Иордании Абдалла II, который подчеркнул необходимость совместных усилий арабов с целью продолжения диалога с международным сообществом об опасных событиях в секторе Газа. Он подчеркнул, что долг арабских стран заключается в том, чтобы остановить войну и защитить гражданское население. 

Теги:
СШАИорданияОманПалестинаКатарОАЭЕгипетПалестино-израильский конфликтСаудовская АравияИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация