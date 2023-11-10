10 ноября, 06:49

Чиновники ЕС и Китая по вопросам климата встретятся на следующей неделе

Они проведут встречу в Пекине, сообщил представитель Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Высокопоставленные представители Европейского союза (ЕС) и Китая по вопросам климатических изменений проведут встречу в Пекине на следующей неделе. Об этом агентству Reuters сообщил представитель Евросоюза.

Как сообщил источник агентства, еврокомиссар по вопросам климата Вопке Хукстра отправится в Пекин для переговоров со специальным посланником КНР по климатическим изменениям Се Чжэньхуа в преддверии 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

Встреча станет возможностью для представителей Евросоюза и Китая высказать свои позиции и заложить основу для заключения сделок на саммите COP28, пишет Reuters.

В четверг спецпосланник президента США по вопросам климата, экс-госсекретарь Джон Керри сообщил, что США провели продуктивные переговоры с Китаем по климату и нашли "точки соприкосновения" по некоторым вопросам во время визита спецпредставителя китайского правительства по климатическим изменениям Се Чжэньхуа в штат Калифорния. Отмечается, что переговоры прошли 4-7 ноября.

С 30 ноября по 12 декабря в Дубае пройдет 28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. 

Теги:
Китай
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