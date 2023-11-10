Индия планирует провести четвертый саммит со странами Африки в 2024 году

Глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар указал на более глубокую взаимосвязь двух сторон, чем может показаться на первый взгляд

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Индии намерены развивать сотрудничество с африканскими странами и провести в 2024 году индийско-африканский саммит для расширения взаимодействия. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, выступая с речью в индийской столице.

Как указал министр, последний подобный форум состоялся в 2015 году - третий саммит "Индия - Африка" прошел тогда в Нью-Дели с участием представителей 54 африканских государств. По словам Джайшанкара, сейчас назрела "необходимость проведения четвертого саммита".

"Я надеюсь, что в 2024 году мы найдем способ, потому что, учитывая изменения в мире, важно, чтобы Индия и Африка разработали более современную повестку дня сотрудничества, - указал он - Приоритеты Африки - это приоритеты Индии. Мы будем руководствоваться интересами Африки и обязательно отведем в нашей внешней политике особое, совершенно особое место Африке".

По словам министра, в индийской внешней политике всегда существовало убеждение, что независимость Индии "не была бы полной без независимости Африки, ее развитие не было бы полным без развития Африки". "А наш подъем будет только обширнее и укрепится, когда мы также увидим подъем Африки", - указал он.

"Таким образом, существует определенная не только солидарность, не просто общие интересы, но нечто гораздо более глубокое, опирающееся на то, что именно в реализации наших стремлений и целей произойдет перебалансировка мира, и когда мы говорим о многополярном мире, для нас многополярный мир будет многополярным, когда Африка также будет одним из полюсов", - резюмировал глава МИД Индии.