В Раде предложили лишить главу МО права назначать и увольнять командование ВСУ

В начале ноября командующего силами специальных операций Виктора Хоренко отправили в отставку

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады Украины из фракции "Европейская солидарность" внесли законопроект о лишении министра обороны права назначать и увольнять командование ВСУ и передаче этих полномочий главнокомандующему вооруженных сил. Об этом сообщил депутат Ростислав Павленко.

В начале ноября был отправлен в отставку командующий силами специальных операций (ССО) Виктор Хоренко. Как сообщили в офисе президента, увольнение произошло по представлению министра обороны Рустема Умерова, сам Хоренко узнал об отставке от СМИ и заявил, что претензий со стороны главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного ранее не получал.

"Чтобы прекратить политические игры, мы с коллегами вносим предложение назначать и увольнять военное командование по представлению главнокомандующего, а не министра обороны", - написал депутат на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской). Умеров занимает пост министра обороны Украины с 6 сентября 2023 года, а Залужный является главнокомандующим ВСУ с 27 июля 2021 года.

Согласно сайту украинского парламента, законопроект о внесении изменений в статью 16 закона "О национальной безопасности Украины" относительно усовершенствования порядка назначения высшего командования Вооруженных сил Украины зарегистрирован под номером 10229. Среди инициаторов законопроекта указан и бывший президент Украины Петр Порошенко (2014-2019), ныне глава партии "Европейская солидарность".

3 ноября президент Украины Владимир Зеленский уволил Хоренко с должности командующего силами специальных операций, которую тот занимал с июля 2022 года, и назначил на его место Сергея Лупанчука. Позднее в вечернем видеообращении президент сообщил, что Хоренко будет выполнять специальные задания в составе Главного управления разведки Минобороны Украины. Сам Хоренко сообщил, что узнал о своем увольнении из СМИ и ничего не знает о причинах такого решения. По его словам, у Залужного претензий к нему не было и главком сам оказался не в курсе произошедшего. При этом бывший командующий ССО ушел от четкого ответа на вопрос, не было ли у него конфликта с офисом президента или с кем-то из командования ВСУ. Позже в офисе Зеленского заявили, что уволили Хоренко по представлению министра обороны, однако сам Умеров отказался раскрыть причины такого решения.

Перед этим в офисе президента Зеленского вызвало большое раздражение интервью Залужного британскому журналу The Economist, в котором главнокомандующий признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик и украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. В офисе президента заявили, в частности, что высказывания Залужного вызвали панику у руководства стран Запада, и жестко раскритиковали все интервью. Как пишет украинское издание "Страна", заявления главкома породили в политических кругах Украины предположения о том, что он вынашивает планы выставить свою кандидатуру в президенты страны.