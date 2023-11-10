Австралия предоставит убежище гражданам уходящей под воду страны Тувалу

Премьер Энтони Альбанезе объявил о поддержке инфраструктурных проектов для адаптации местных жителей к последствиям глобального потепления

СИДНЕЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Австралийское правительство даст убежище жителям островного тихоокеанского государства Тувалу, территория которого может быть полностью затоплена из-за глобального потепления. Об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

По словам главы правительства, между Австралией и Тувалу было подписано "самое значительное в истории двух стран соглашение, которое подчеркивает приверженность Канберры интересам тихоокеанской семьи". "Соглашение касается [отношений стран] в трех основных сферах: изменение климата, мобильность граждан и безопасность. Ежегодно мы будем выдавать 280 специальных виз гражданам Тувалу, чтобы они могли приезжать в Австралию, чтобы жить, работать и учиться", - сказал он, выступая перед журналистами.

Альбанезе также отметил, что австралийское правительство поддержит ряд инфраструктурных проектов, позволяющих Тувалу адаптироваться к последствиям глобального потепления.

"Австралия поддержит два важных проекта по адаптации к изменению климата, выделив 16,9 млн австралийских долларов [$10,7 млн] для реализации проекта расширения территории основного острова на 6%", - сообщил он.

Кроме того, австралийский премьер пообещал расширить программу помощи Канберры тихоокеанским островным государствам и внести дополнительный вклад в региональный фонд борьбы с последствиями глобального потепления.

"Австралия инвестирует 350 млн австралийских долларов [$222,6 млн] в развитие климатической инфраструктуры региона и направит 75 млн австралийских долларов [$47,7 млн] на программу помощи сельским районам островных государств Тихого океана", - указал Альбанезе.

Тувалу - островное государство площадью 30 кв. км с населением около 12 тыс. человек, располагающееся в юго-западной части Тихого океана. Согласно оценкам экспертов ООН, из-за глобального потепления и повышения уровня мирового океана острова, принадлежащие Тувалу, полностью уйдут под воду в период с 2050 по 2070 год, однако непригодными для жизни они станут гораздо раньше. Осенью 2021 года министр иностранных дел страны Саймон Кофе записал обращение к делегатам Конференции ООН по климату (COP-26), стоя по колено в воде, чтобы подчеркнуть важность вопросов изменения климата. Позднее он сообщил о планах его страны создать цифровую версию самой себя, чтобы Тувалу могла продолжить свое существование и после того, как ее территория будет полностью затоплена.