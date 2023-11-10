Эрдоган: основной темой саммита ОИС станет прекращение огня и урегулирование в Газе

По словам президента Турции, Анкара продолжает активно заниматься поиском путей урегулирования на Ближнем Востоке

СТАМБУЛ, 10 ноября. /ТАСС/. Основной темой саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) 12 ноября в Саудовской Аравии станет скорейшее прекращение огня и урегулирование кризиса в секторе Газа. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула по возвращении с саммита Организации экономического сотрудничества в Ташкенте. Его высказывания приводит агентство Anadolu.

"Главной темой этого саммита станет война между Израилем и Палестиной. Мы соберемся там, чтобы обсудить все детали вопроса и провести переговоры, чтобы как можно скорее обеспечить гуманитарное прекращение огня. Мы сосредоточимся на том, что может сделать каждая из стран - участниц ОИС, что могут сделать страны Персидского залива, что могут сделать те, кто находится за пределами стран Персидского залива. Вот почему я придаю большое значение встрече в Эр-Рияде. Чувствительность исламских стран к палестинскому делу известна, и мы можем многое сделать, чтобы обеспечить прекращение огня и постоянный мир. Мы должны принимать меры таким образом, чтобы они были решительными, эффективными и служили миру", - сказал Эрдоган.

Президент Турции выразил надежду на то, что решения саммита ОИС помогут остановить Израиль. "Думаю, что решения, которые будут приняты на саммите, станут очень важными для продолжения процесса урегулирования кризиса. Решения, которые будут приняты на встрече, на которой представлены страны региона и исламский мир, станут большим шагом на пути к прекращению агрессии Израиля. Мы жители этого региона, мы не можем проводить импульсивную и популистскую политику, как те, кто приходит сюда извне. Принять решение можно в единстве, и мы поговорим об этом в Эр-Рияде. Нашим приоритетом и основной целью является мир", - отметил Эрдоган.

Как отметил Эрдоган, США должны оказать давление на Израиль, если они искренне хотят добиться прекращения огня на Ближнем Востоке. "Нужны конкретные шаги, а не антихамасовская риторика и пустопорожние гуманитарные шоу. [США и Запад] говорят, что хотят выработать лучшую дорожную карту. Но разве есть лучший вариант, чем резолюции ООН?" - сказал президент Турции, его цитирует агентство Anadolu. "Если вы искренне настроены на прекращение огня, окажите давление на Израиль, чтобы он выполнил эти резолюции, - подчеркнул Эрдоган. - Мы пытаемся что-то сделать, чтобы остановить разрастание этой кровоточащей раны. Если США станут разделять это же чувство, то остановить Израиль будет еще легче".

Эрдоган также заявил, что Анкара продолжает активно заниматься поиском путей урегулирования на Ближнем Востоке и готовит подробный план. "Мы стараемся поддерживать активность и работоспособность всех международных площадок по данному вопросу. Мы в полной мере используем дипломатические средства для обеспечения прекращения огня, разъясняем нашим собеседникам дорожную карту для правильного, справедливого и постоянного решения и пытаемся сформировать международное общественное мнение для ее реализации, - отметил турецкий лидер, его слова цитирует агентство Anadolu. - Мы до мельчайших деталей планируем шаги, которые необходимо предпринять после прекращения огня, и разрабатываем формулы построения прочного и устойчивого мира".