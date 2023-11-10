ЦАХАЛ ликвидировал командира снайперов Северной бригады ХАМАС

Как сообщила армейская пресс-служба, военнослужащие ЦАХАЛ ночью нанесли удары по 19 террористам ХАМАС, планировавшим атаки на израильские войска

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноября. /ТАСС/. Израильские военные в ночь на 10 ноября ликвидировали командира снайперских соединений Северной бригады ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"На основании разведданных был ликвидирован глава снайперских подразделений Северной бригады ХАМАС Мохаммед Калут. Военнослужащие ЦАХАЛ ночью нанесли удары по 19 террористам ХАМАС, которые планировали атаки на израильские войска", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что "за истекшие сутки, следуя точным разведывательным данным, ЦАХАЛ ликвидировал многочисленных террористов ХАМАС, которые участвовали в резне 7 октября". "Среди ликвидированных - командир роты Ахмед Муса и командир взвода Омар Аль-Хинди, оба находились в Западной Джебалии. Муса был одним из командиров вторжения на базу Зиким (близ границы с сектором Газа - прим. ТАСС). В последние дни он руководил атаками на войска ЦАХАЛ в районе Западной Джебалии", - добавили военные.

В армейском ведомстве также сообщили, что ночью "военнослужащие ЦАХАЛ нанесли удар по транспортному контейнеру, обнаруженному на пляже, в котором находилось порядка 20 ракетных установок". "Во время боевых действий в Шейх-Иджлине [к югу от города Газа] в южной части фронта военнослужащие обнаружили ракетную установку рядом с жилыми домами. Все обнаруженное оружие было уничтожено или конфисковано солдатами ЦАХАЛ", - продолжили в пресс-службе.