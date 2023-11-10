10 ноября, 07:21

В Мадриде задержали 24 человека в ходе протеста против амнистии каталонских сепаратистов

В результате беспорядков пострадало семеро полицейских

МАДРИД, 10 ноября. /ТАСС/. Акция протеста в Испании против амнистии сторонников независимости Каталонии завершилась столкновениями участников манифестации с полицией. Как сообщили корреспонденту ТАСС в представительстве правительства в Мадриде, правоохранительные органы задержали 24 человека.

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Митинг начался поздно вечером 9 ноября у штаб-квартиры Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), лидером которой является исполняющий обязанности премьера Педро Санчес. В рамках переговоров по формированию нового правительства ИСРП достигла соглашения с каталонскими партиями об амнистии причастных к сепаратизму в регионе с 2012 года, хотя оценивать, кого затронет мера, будут судьи. Вскоре после объявления об инициативе несколько тысяч человек собрались недалеко от штаб-квартиры соцпартии, чтобы выразить свое несогласие с ней. В результате беспорядков в ходе акции пострадало семеро полицейских.

  

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