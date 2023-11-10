Эрдоган: ООН встала на сторону справедливости в конфликте Израиля и сектора Газа

По словам турецкого президента, призывы генсека ООН Антониу Гутерриша к прекращению огня на Ближнем Востоке достойны похвалы

АНКАРА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что призывы генсека ООН Антониу Гутерриша к прекращению огня на Ближнем Востоке достойны похвалы и что он увидел реальность происходящего. Об этом Эрдоган сказал журналистам по возвращении из Узбекистана.

"С самого начала [конфликта] весь Запад, а особенно США, поддержали Израиль. И если Гутерриш выдвинул действительно достойную инициативу, а он это сделал, значит, на это есть причины. Значит, он увидел реальность и правду происходящего. Генсек ООН встал на сторону правды и справедливости", - отметил президент Турции, его цитирует агентство Anadolu.