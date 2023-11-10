СМИ: израильские танки окружили здание больницы "Ар-Рантиси" в Газе

По данным телеканала Al Hadath, детей из отделения интенсивной терапии пытаются эвакуировать из медучреждения

ДУБАЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Танки Армии обороны Израиля окружили здание детской больницы "Ар-Рантиси", расположенной в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его данным, детей из отделения интенсивной терапии пытаются эвакуировать из медучреждения, однако процесс сильно усложняется из-за израильской тяжелой техники рядом со зданием. Информации о том, сколько пациентов сейчас находится в "Ар-Рантиси", не приводится.

7 ноября представитель министерства здравоохранения анклава утверждал, что израильские военные готовятся к удару по детской больнице "Ар-Рантиси" в секторе Газа и попросили администрацию медучреждения освободить здание. В Минздраве Газы тогда призвали международное сообщество как можно скорее вмешаться, чтобы воспрепятствовать атаке на больницу.