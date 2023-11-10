10 ноября, 07:42

Белоруссия планирует денонсировать часть международных договоров по борьбе с коррупцией

В частности, речь идет о Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года

МИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Белоруссия планирует денонсировать несколько международных договоров в области борьбы с коррупцией. Соответствующий законопроект размещен на Национальном правовом интернет-портале республики.

"Денонсировать: Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года, подписанную Республикой Беларусь в городе Страсбурге 23 января 2001 года, дополнительный протокол к Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, принятый в городе Страсбурге 15 мая 2003 года, Конвенцию о гражданско-правовой ответственности за коррупцию от 4 ноября 1999 года, подписанную Республикой Беларусь в городе Страсбурге 25 марта 2004 года", - говорится в документе.

Проект закона также предполагает прекращение действия для Минска соглашения между Белоруссией и Советом Европы относительно привилегий и иммунитетов представителей членов Группы государств против коррупции и членов инспекционных групп, подписанного в Страсбурге 22 января 2010 года.

В случае принятия законопроекта Совету министров Белоруссии предписывается принять меры, необходимые для его реализации. 

Теги:
Белоруссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация