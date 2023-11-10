Белоруссия планирует денонсировать часть международных договоров по борьбе с коррупцией

В частности, речь идет о Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года

МИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Белоруссия планирует денонсировать несколько международных договоров в области борьбы с коррупцией. Соответствующий законопроект размещен на Национальном правовом интернет-портале республики.

"Денонсировать: Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года, подписанную Республикой Беларусь в городе Страсбурге 23 января 2001 года, дополнительный протокол к Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, принятый в городе Страсбурге 15 мая 2003 года, Конвенцию о гражданско-правовой ответственности за коррупцию от 4 ноября 1999 года, подписанную Республикой Беларусь в городе Страсбурге 25 марта 2004 года", - говорится в документе.

Проект закона также предполагает прекращение действия для Минска соглашения между Белоруссией и Советом Европы относительно привилегий и иммунитетов представителей членов Группы государств против коррупции и членов инспекционных групп, подписанного в Страсбурге 22 января 2010 года.

В случае принятия законопроекта Совету министров Белоруссии предписывается принять меры, необходимые для его реализации.