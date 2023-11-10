Медведчук считает, что вхождение Украины в Евросоюз развалит его изнутри

По словам бывшего лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", украинские власти рассматривают "европейский выбор" Киева как способ "поглубже залезть в карман ЕС"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Украинские власти рассматривают "европейский выбор" Киева как способ "поглубже залезть в карман ЕС", а руководство сообщества давно уже действует не в интересах Европы, не понимая, что "процесс развала ЕС Украиной" уже запущен. Такое мнение выразил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

"Евросоюз может сколько угодно плясать с Украиной, но ни экономического, ни политического смысла ее вхождения в ЕС просто нет. Украина туда ничего не привнесет, зато "сядет на финансирование" и развалит этот союз изнутри. Процесс развала ЕС Украиной уже запущен", - написал Медведчук в своей статье на сайте "Другая Украина".

Он подчеркнул, что Киев смотрит на Брюссель иждивенчески и много лет ждет, спит и видит, как доберется до европейских дотаций. "Для большинства украинских политиков европейский выбор - это доступ в европейский карман, как в свой. А руководство ЕС такие настроения постоянно поощряет", - отметил политик.

При этом, подчеркнул он, Евросоюз сам сейчас находится в кризисе, ситуация с Украиной лишь усугубляет его в угоду США. "Руководство ЕС полностью легло под интересы НАТО и США, и политической воли европейцев практически не слыхать. <...> Но если рассматривать руководство ЕС как наместников американской администрации, то они действуют необычайно эффективно, впрочем, не в интересах Европы", - отметил политик. Он подчеркнул, что "руководству ЕС нужно избегать и войн, и санкций, но оно этого не делает".

Медведчук обратил внимание, что сейчас экономика ЕС в долларовом выражении составляет 65% от размера экономики США, тогда как в 2013 году она составляла 91%. При этом ВВП Соединенных Штатов на душу населения более чем в два раза превышает ВВП Евросоюза, подчеркнул он.

"Евросоюз вложился в украинскую войну, принял миллионы беженцев, пошел на санкции, понеся ущерб на миллиарды долларов, но понимают ли они смысл конфликта? <...> У руководства ЕС нет понимания, что украинский конфликт направлен прежде всего против Европы, а выгоду от этого получают США", - отметил украинский политик.

Евросоюз теряет смысл

Медведчук отметил, что сам Евросоюз находится в кризисе. "Вопрос не в том, вступит или не вступит Украина в ЕС, а в том, что сейчас собой представляет ЕС и что будет представлять собой в будущем", - подчеркнул он.

По его словам, "благодаря" неграмотной политике руководства Евросоюз потерял заложенный в нем при создании смысл. Изначально предполагалось, напоминает политик, что будет создано общеевропейское политическое и экономическое пространство вместо блокового противостояния социалистического лагеря и Западной Европы.

Медведчук обратил внимание, что серьезной проблемой Евросоюза стало наличие большого числа дотационных стран. "Сегодня экономически ЕС представляет собой меньшинство стран-доноров, куда входят в первую очередь Германия и Франция, и огромное количество дотационных стран. Неудивительно, что Великобритания не захотела тянуть этот воз на себе и вышла из ЕС", - отметил политик. Он добавил, что дотационные страны, вместо того чтобы подниматься до уровня своих развитых соседей, как предполагалось изначально, живут за их счет и теряют всякую способность к самостоятельному развитию.

"Странам-донорам ЕС перестает представлять интерес", - считает Медведчук. При этом он отметил появление в сообществе "неправильных политиков", таких как премьеры Венгрии Виктор Орбан и Словакии Роберт Фицо, которые отстаивают интересы своих стран, а не США.