Эрдоган заявил, что ХАМАС не заинтересовано удерживать у себя в заложниках гражданских

Президент Турции отметил, что в сложившейся ситуации "очевидна беспринципность Израиля, который берет в заложники пяти-, десяти- и пятнадцатилетних детей"

АНКАРА, 10 ноября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС не заинтересовано в том, чтобы удерживать гражданских. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула по возвращении с саммита Организации экономического сотрудничества в Ташкенте.

"ХАМАС не заинтересовано держать у себя гражданских заложников. Наоборот, что необходимо сделать, так это чтобы Израиль освободил удерживаемых им палестинцев. Если мы, Турция, вовлечемся в этот процесс, то нужно, чтобы Израиль немедленно освободил палестинцев, а ХАМАС - израильтян. Но надо понимать, что [среди заложников у ХАМАС] есть военные и гражданские. Среди военных есть высокие чины. ХАМАС в целом не отвергает вероятность освобождения гражданских", - цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Он отметил, что в сложившейся ситуации "очевидна беспринципность Израиля, который берет в заложники пяти-, десяти- и пятнадцатилетних детей". "За последний месяц Израиль арестовал на Западном берегу реки Иордан около 2 тыс. человек. До этого в тюрьмы были брошены около 10 тыс. человек, включая женщин и детей. ХАМАС требует освобождения палестинцев, арестованных Израилем на Западном берегу и в секторе Газа", - отметил он.

Турецкий президент при этом подчеркнул, что "если будут позитивные шаги [в вопросе освобождения заложников и арестованных], Турция пойдет на любой риск и постарается внести свой вклад в решение".