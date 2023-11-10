Турция заявила о намерении создать коридор для вывоза из Газы раненых и больных

По словам президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, турецкая сторона завершила подготовительную работу

СТАМБУЛ, 10 ноября. /ТАСС/. Турция собирается создать гуманитарный коридор для вывоза к себе раненых и больных с хроническими заболеваниями из сектора Газа. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула по возвращении с саммита Организации экономического сотрудничества в Ташкенте. Его высказывания приводит агентство Anadolu.

"Мы хотим не только создать коридор для оказания гуманитарной помощи. Мы также стремимся усилить давление на Израиль с тем, чтобы обеспечить проход раненых жителей Газы в места, где им можно оказать медицинскую помощь. Среди них онкобольные, имеющие легкие и тяжелые ранения. Если этот коридор будет открыт, мы готовы доставлять раненых, а также наших братьев с хроническими заболеваниями в свои больницы", - сказал Эрдоган.

По его словам, турецкая сторона завершила подготовительную работу, уже поступают "положительные сигналы" относительно направления в Турцию раненых и больных с хроническими болезнями. "Если мы сможем доставлять их в свои больницы, то выполним свой человеческий и религиозный долг", - заявил президент.