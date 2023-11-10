10 ноября, 08:08

Шольц объявил об увеличении трат ФРГ на оборону с 2024 года

Впервые за 30 лет страна достигнет цели НАТО в 2% от ВВП, рассказал канцлер

БЕРЛИН, 10 ноября. /ТАСС/. Германия в 2024 году достигнет цели НАТО по тратам 2% от ВВП на оборону, нуждается в таком финансировании на долгосрочную перспективу. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в Берлине, выступая на мероприятии, которое организовано Вооруженными силами Германии.

"Мы нуждаемся в вооруженных силах, которые смогут защитить нашу страну", - сказал он. Канцлер напомнил, что для этого в 2022 году был сформировал фонд поддержки ВС объемом в €100 млрд. "Таким образом, в 2024 году мы достигнем цели НАТО в 2% впервые за три десятилетия", - заявил Шольц.

По его словам, важно "повысить эти траты до 2% на долгосрочную перспективу". "Это обещание актуально, оно обусловлено новой реальностью в области политики безопасности", - добавил глава кабмина.

В конце февраля 2022 года Шольц объявил о создании специального фонда для модернизации Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) размером €100 млрд, средства из которого должны быть направлены на инвестиции и проекты в области вооружений. В частности, речь идет о закупке нового снаряжения, боеприпасов и техники. По оценкам немецких экспертов, значительного улучшения материально-технической базы вооруженных сил страны пока добиться не удалось. В конце марта текущего года министр обороны ФРГ Борис Писториус принял решение заменить руководителя Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера Габриэле Корб. Ее критиковали за то, что закупки вооружений и техники занимают слишком много времени. 

Теги:
ГерманияШольц, Олаф
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