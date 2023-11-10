10 ноября, 08:06
Палестино-израильский конфликт

В ООН призвали расследовать совершенные на Ближнем Востоке преступления

Виновных нужно привлечь к ответственности, заявил верховный комиссар всемирной организации по правам человека Фолькер Тюрк

ЖЕНЕВА, 10 ноября /ТАСС/. Преступления, совершенные во время палестино-израильского конфликта, должны быть расследованы, а виновные привлечены к ответственности. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк на пресс-конференции в Аммане.

Читайте также
Введение гуманитарных пауз в Газе на фоне эскалации столкновений. Конфликт в Палестине

"Необходимо провести значимые расследования и привлечь виновных к ответственности, чтобы прекратить цикл насилия и мести против общин", - сказал Тюрк. Его выступление транслировалось по видео-конференц-связи. "Там, где национальные власти не могут или не хотят проводить такие расследования, и там, где есть оспариваемые нарративы, имеющие особое значение, требуется независимое международное расследование", - подчеркнул он.

Верховный комиссар ООН с 7 ноября находится в поездке на Ближнем Востоке, в ходе которой он посетил Египет и Иорданию. 

Теги:
Палестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация