В ООН призвали расследовать совершенные на Ближнем Востоке преступления

Виновных нужно привлечь к ответственности, заявил верховный комиссар всемирной организации по правам человека Фолькер Тюрк

ЖЕНЕВА, 10 ноября /ТАСС/. Преступления, совершенные во время палестино-израильского конфликта, должны быть расследованы, а виновные привлечены к ответственности. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк на пресс-конференции в Аммане.

"Необходимо провести значимые расследования и привлечь виновных к ответственности, чтобы прекратить цикл насилия и мести против общин", - сказал Тюрк. Его выступление транслировалось по видео-конференц-связи. "Там, где национальные власти не могут или не хотят проводить такие расследования, и там, где есть оспариваемые нарративы, имеющие особое значение, требуется независимое международное расследование", - подчеркнул он.

Верховный комиссар ООН с 7 ноября находится в поездке на Ближнем Востоке, в ходе которой он посетил Египет и Иорданию.