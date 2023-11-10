В ВСУ сообщили, что пилоты уже проходят обучение на F-16 в воздухе

Официальный представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что процесс обучения украинских летчиков идет согласно плану

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Некоторые украинские пилоты, обучающиеся управлению американскими истребителями F-16, уже проходят обучение в небе с инструкторами. Об этом заявил официальный представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат.

"Пилоты уже учатся на F-16 непосредственно в небе, не все, конечно. Некоторые пилоты уже проходят подготовку в небе с инструкторами на боевых самолетах", - сказал он в эфире телемарафона.

По словам Игната, процесс обучения украинских летчиков идет согласно плану. "Партнеры из НАТО хотят афишировать все, детализовать процесс обучения", - добавил официальный представитель ВВС Украины.

22 октября Игнат заявил, что украинские военные летчики, которые переучиваются для пилотирования американских истребителей F-16, вскоре пересядут с тренажеров на самолеты. Он уточнил, что самостоятельное пилотирование станет возможно после прохождения этапа полетов с инструктором. При этом официальный представитель ВВС Украины не уточнил, о какой именно группе летчиков идет речь и в какой стране они проходят подготовку.

Украина давно просит партнеров передать ей F-16. Однако на Западе подчеркивают невозможность поставок Киеву таких самолетов без должной предварительной подготовки пилотов и персонала наземных служб. О готовности участвовать в программах по переучиванию украинских пилотов заявили уже несколько стран. В конце сентября в Пентагоне сообщали, что обучение группы в Дании уже началось.

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что F-16 могут передать Украине не раньше весны 2024 года. В Киеве при этом выражают надежду, что Украина получит от партнеров эти истребители в первой половине 2024 года.