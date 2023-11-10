Венгрия не собирается обсуждать с лидерами ЕС вопрос вступления в него Украины

Эта тема не является "предметом торга", подчеркнул премьер Виктор Орбан

БУДАПЕШТ, 10 ноября. /ТАСС/. Правительство Венгрии не уступит давлению лидеров Евросоюза в связи с намерением Украины присоединиться к сообществу и даже не будет обсуждать с ними этот вопрос. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он отметил, что его правительству приходится "отбивать атаки со стороны Брюсселя", в том числе по поводу Украины и миграционной политики ЕС. Что касается намерения Киева вступить в Евросоюз, то, по его мнению, "это даже не следует обсуждать".

"Украина так же далека от членства в ЕС, как Мако от Иерусалима", - сказал Орбан, упомянув небольшой венгерский город в области Чонград на границе с Румынией.

Премьер-министр подтвердил, что Венгрия не поддерживает предложение Еврокомиссии начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС, а также против внесения поправок в бюджет сообщества на 2024 - 2027 годы ради предоставления Киеву дополнительной финансовой помощи в размере €50 млрд. Он также отверг предположения о том, что Будапешт пойдет на сделку с Брюсселем и одобрит эти поправки, если наконец получит причитающиеся ему средства из общего бюджета и фондов ЕС.

"Я категорически против любых подобных увязок", - подчеркнул Орбан, добавив, что вопросы о присоединении Украины к сообществу и выплата денег Венгрии - "это не предмет торга".

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя в Брюсселе ежегодный доклад о расширении ЕС. Если лидеры Евросоюза на своей встрече в середине декабря утвердят эти рекомендации, то переговоры о приеме Украины могут начаться в конце марта 2024 года.

Предварительно всем кандидатам необходимо будет выполнить ряд условий, главным из которых является усиление борьбы с коррупцией. Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова уточнила, что Украина должна будет увеличить штат Национального антикоррупционного бюро, внести изменения в закон о декларировании имущества, принять закон о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами и выполнить рекомендации Венецианской комиссии относительно положения национальных меньшинств.

Венгрия сразу же заявила, что не поддерживает рекомендации Еврокомиссии в отношении переговоров с Украиной. Глава МИД Петер Сийярто в тот же день отверг предложения фон дер Ляйен.