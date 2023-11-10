10 ноября, 08:20

МИД КНР не стал комментировать возможность возобновления военных контактов с США

Официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь предложил "ознакомиться с информацией по данному вопросу, которая уже была заявлена ранее

ПЕКИН, 10 ноября. /ТАСС/. Внешнеполитическое ведомство Китая не стало комментировать возможность возобновления военных контактов с США после планируемой встречи между лидерами двух стран.

"Могу предложить ознакомиться с информацией по данному вопросу, которая уже была заявлена ранее", - заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ранее портал Axios со ссылкой на свои источники сообщил, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин намерены объявить о возобновлении контактов военных ведомств двух стран во время встречи 15 ноября в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Как напоминает портал, возобновление работы этих каналов, которую Китай приостановил в 2022 году в знак протеста против визита тогдашнего спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) на Тайвань, является одним из ключевых приоритетов Белого дома. 

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