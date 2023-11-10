Шольц призвал не сомневаться, что поддержка Украины продолжится

По словам канцлера ФРГ, Германия, "к сожалению, не видит каких-либо признаков, что Россия в обозримом времени отведет войска"

БЕРЛИН, 10 ноября. /ТАСС/. Украина продолжает нуждаться в поддержке, она будет обеспечена. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в Берлине, выступая на мероприятии, которое организовано Вооруженными силами Германии.

По его словам, Германия, "к сожалению, не видит каких-либо признаков, что Россия в обозримом времени отведет войска". "Но в этом цель нашей поддержки", - отметил глава кабмина ФРГ. "Мы держим наше слово, мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы не даем появиться сомнениям на этот счет", - сказал он.

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - за последние полтора года составил около €24 млрд.