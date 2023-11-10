Верховный комиссар ООН по правам человека сообщил о планах посетить Израиль

Фолькер Тюрк также заявил, что собирается прибыть в Сектор Газа и на Западный берег реки Иордан

ЖЕНЕВА, 10 ноября /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк обратился с просьбой о посещении Израиля и оккупированных палестинских территорий. Сейчас этот вопрос "находится на рассмотрении", заявил он на брифинге в Аммане, транслировавшемся пресс-службой ООН по видео-конференц-связи.

"Я попросил о посещении Израиля, Западного берега и Газы. Этот вопрос все еще находится на рассмотрении", - отметил верховный комиссар.

Тюрк с 7 ноября находится в поездке на Ближнем Востоке, в ходе которой он посетил Египет и Иорданию.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наземные операции в секторе, наносит ответные удары по объектам ХАМАС в палестинском анклаве и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.