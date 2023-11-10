Польша заявила о необходимости завершить подсчет ущерба от России при новом составе Сейма

По словам замминистра иностранных дел Аркадиуша Мулярчика, в этом вопросе страна "находится на предварительном этапе"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Подсчет ущерба, нанесенного, по мнению Варшавы, Польше Россией, нужно завершить в период работы нового Сейма (нижней палаты парламента республики), а затем потребовать выплаты репараций. Об этом заявил агентству РАР замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик.

"Нужно ожидать, что если коллектив [занимающийся такими подсчетами] будет работать, то, без сомнения, в новый период работы Сейма будет создан доклад, касающийся военных репараций от России, - сказал он. - Работы продолжаются, они уже начаты".

По словам Мулярчика, сейчас Польша в этом вопросе "находится на предварительном этапе, но нужно помнить, что коллектив, который подготовил доклад об ущербе от Германии, работал почти пять лет". На этом этапе к работе привлечены специалисты "из Польши, Литвы и с Украины, которые исследуют польские и зарубежные активы", отметил замминистра.

В МИД Польши Мулярчик курирует тему военных репараций, которые республика рассчитывает получить от Германии. О необходимости продолжать работу в этом направлении при Сейме нового состава дипломат заявил 9 ноября.

Польские власти 1 сентября 2022 года представили трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Заявленная итоговая сумма составила 6,2 трлн злотых (около $1,5 трлн). Позднее глава МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием к ФРГ о выплате компенсаций. В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций.

Периодически польские политики озвучивают мнение о том, что России также следовало бы выплатить Польше репарации. В Москве неоднократно подчеркивали недопустимость фальсификации истории Второй мировой войны, пересмотра ее итогов и роли советского народа в борьбе против фашизма.