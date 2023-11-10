10 ноября, 08:43
Палестино-израильский конфликт

США заявили, что не перебрасывали ВС из Азии после обострения конфликта на Ближнем Востоке

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун сообщил, что в его стране следят не только за тем, что происходит в Европе, но и на Ближнем Востоке

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Пентагон не перемещал дислоцированные в Азии подразделения ВС США в другие регионы после нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Об этом, как сообщило агентство Bloomberg, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун.

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"Мы не использовали все те возможности, которые находятся под командованием Индо-Тихоокеанского региона ВС США, хотя мы следим не только за тем, что происходит в Европе, но и на Ближнем Востоке", - сказал генерал, выступая перед журналистами в Токио.

США в последние недели развертывают крупное подкрепление на Ближнем Востоке в связи с резким обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. В первую очередь США направили в восточную часть Средиземного моря две авианосные ударные группы. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликт
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