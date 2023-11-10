Орбан заявил о попытках Евросоюза в 2015 году сдержать развитие конфликта на Украине

Этому помешали США, что "является хорошо известным фактом в мире дипломатии", утверждает премьер Венгрии

БУДАПЕШТ, 10 ноября. /ТАСС/. Европейский союз стремился к локализации конфликта на Украине, но Соединенные Штаты добились его эскалации и постарались придать ему глобальный характер. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Главу правительства попросили прокомментировать недавнее интервью бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера газете Berliner Zeitung, в котором он сообщил, что украинские власти отказались заключить мирное соглашение с Россией на переговорах в Стамбуле в марте 2022 года, потому что им не позволили это сделать США.

"То, что сказал бывший канцлер Германии, является хорошо известным фактом в мире дипломатии, - ответил Орбан - Мы знаем из всевозможных отчетов и разведывательных источников, что в Стамбуле, по сути, было заключено соглашение между русскими и украинцами, которое украинцы не подписали по приказу американцев".

По его словам, когда-нибудь эти сведения станут достоянием широкой общественности. "Историки узнают об этом однажды", - утверждает Орбан.

Он напомнил, что в 2015 году были заключены минские соглашения, направленные на урегулирование конфликта на востоке Украины. Подход Евросоюза тогда заключался в следующем: "это конфликт между двумя славянскими народами России и Украины, он должен быть изолирован, и мы поможем в его урегулировании", сказал премьер.

"Но американцы вступили в эту игру, и с тех пор было взято направление не на сдерживание, не на локализацию, а на расширение и эскалацию конфликта, который приобретает все более глобальный характер", - пояснил Орбан.

По его словам, "все больше и больше людей отправляются на фронт, поставляется все больше и больше оружия, тратится все больше и больше денег" на оказание военной помощи Украине.

"Венгрия не поддержала направление вооружений, и я не поддерживаю предоставление средств венгерских налогоплательщиков" на закупку оружия для украинской армии, - заключил глава правительства - Мы рады помочь, потому что мы христианская страна и мы должны помогать, но мы не хотим поддерживать украинское государство в борьбе с оружием, купленным на наши деньги".