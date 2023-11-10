10 ноября, 09:12

Bloomberg: США хотят, чтобы Индия активнее сдерживала Китай

Агентство сообщило, что способность индийского флота взять на себя дополнительную нагрузку остается под вопросом

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. США будут добиваться от Индии более активных усилий по сдерживанию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, что чревато усилением напряженности в отношениях между Дели и Пекином. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Читайте также
Индия и США на переговорах в формате "2+2" обсудят индо-тихоокеанское сотрудничествоИндия выразила надежду на продолжение тесного сотрудничества с США в области обороны

Как заявили агентству индийские чиновники, США рассчитывают на увеличение дипломатического и военного присутствия Нью-Дели в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы снять часть нагрузки с Вашингтона. В частности, речь идет о возможном расширении присутствия индийских ВМС за пределами пяти пропускных пунктов в Индийском океане, а также в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

Bloomberg считает, что такой запрос американских властей чреват усилением напряженности между Индией и Китаем. По оценкам агентства, способность индийского флота взять на себя дополнительную нагрузку остается под вопросом, поскольку военные корабли республики уже задействованы в плановом патрулировании Индийского океана до 300 дней в году на фоне растущего военно-морского превосходства Китая. Bloomberg полагает, что Индия сможет существенно расширить возможности по наблюдению за регионом за счет закупки у США 31 беспилотника, которая в настоящий момент находится на рассмотрении.

Отношения Нью-Дели и Пекина резко обострились после того, как в мае 2020 года в горной области Ладакх на китайско-индийской границе произошли столкновения, которые привели к жертвам с обеих сторон. Индия также участвует в созданном в 2007 году Четырехстороннем диалоге по безопасности (Quad), который включает Австралию, Японию и США. Китайская сторона отмечала, что деятельность этого объединения вносит разлад в отношения КНР с другими государствами региона, поскольку ее участники распространяют миф о так называемой китайской угрозе. 

Теги:
СШАИндияКитайДжайшанкар, Субраманьям
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация