10 ноября, 08:45,
обновлено 10 ноября, 09:07
Палестино-израильский конфликт

На Западном берегу израильские силовики задержали 41 палестинца

В их числе были 14 сторонников движения ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноября. /ТАСС/. Израильские силовики в ходе ночных рейдов на Западном берегу реки Иордан задержали 41 разыскиваемого палестинца, 14 из них являются сторонниками правящего в секторе Газа движения ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"На территории Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега - прим. ТАСС) был задержан 41 разыскиваемый подозреваемый, 14 из них являются активистами террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с 7 октября израильские силовики задержали на Западном берегу Иордана 1 540 палестинцев, в том числе 930 активистов ХАМАС.

Военные сообщили, в ночь на 10 ноября "в ходе операции в Хевроне разрушили дома двух террористов ХАМАС", которые в августе 2023 года убили израильтянку на Западном берегу. В этом крупном палестинском городе военные "опечатали типографию и конфисковали оборудование, которое использовалось для производства пропагандистских материалов террористической организации ХАМАС", добавили в пресс-службе. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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