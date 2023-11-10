СМИ: конфликт Израиля с ХАМАС обострил споры в Конгрессе США о помощи Украине

Обозреватель по Ближнему Востоку Хагай Сигал в статье в South China Morning Post отметил, что угроза того, что война в Газе распространится на другие регионы Ближнего Востока, уже стала для Вашингтона "стратегической головной болью"

ГОНКОНГ, 10 ноября. /ТАСС/. Ухудшение ситуации на Ближнем Востоке из-за конфликта Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС усилило споры в Конгрессе США по поводу продолжения военной и экономической помощи Украине. Такую точку зрения в авторской статье в газете South China Morning Post высказал обозреватель по Ближнему Востоку, лектор лондонского отделения Нью-Йоркского университета Хагай Сигал.

Как отметил аналитик, угроза того, что война в Газе распространится на другие регионы Ближнего Востока, уже стала для Вашингтона "стратегической головной болью". Он заявил, что для сдерживания Ирана и вооруженного крыла ливанской шиитской партии "Хезболлах" Вашингтон уже направил в восточную часть Средиземного моря две авианосные ударные группы. "На фоне того, как распри в Конгрессе США грозят привести к отказу от военной и экономической помощи Киеву, в западном альянсе в поддержку Украины появляются трещины", - указывает он.

Как подчеркивает автор статьи, война между Израилем и ХАМАС усилила и без того глубокий раскол в Конгрессе по поводу внутренней экономической политики США и помощи Украине, причем это касается противоречий не только между демократами и республиканцами, но и ожесточенных споров внутри Республиканской партии.

"Каждый доллар и каждая пуля, которую США перенаправляют Израилю для его войны в секторе Газа, это доллар и пуля, которую не отправили Украине", - пишет обозреватель.

Администрация США направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с демократом Джо Байденом хотела бы получить порядка $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса США публично высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.