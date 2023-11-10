Эксперт: западная техника не поможет Украине переломить ход СВО

В случае с F-16 у Киева нет возможностей для их базирования и эксплуатации, отметил экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен в своем блоге Weapons and Strategy

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Украина не сможет эффективно использовать запрашиваемые у Запада вооружения, в том числе самолеты F-16, они не изменят ход спецоперации РФ. Такое мнение выразил экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен в своем блоге Weapons and Strategy.

Как отмечается, в случае с F-16 у Киева нет возможностей для их базирования и эксплуатации. Автор подчеркивает, что уже поставленные пять истребителей представляют собой "старые образцы, которые не могут конкурировать с российской авиацией", тем более с учетом постоянного совершенствования Вооруженными силами (ВС) РФ мобильных систем противовоздушной обороны. США также следует беспокоиться по поводу возможного использования наемников или "плохо замаскированных [под украинцев]" военнослужащих военно-воздушных сил европейских стран, что может повлечь за собой "неприятные последствия", указывает эксперт.

По данным Пентагона, Вашингтон с начала российской спецоперации направил на военную поддержку Киева свыше $44 млрд.