10 ноября, 09:03
Военная операция на Украине

Эксперт: западная техника не поможет Украине переломить ход СВО

В случае с F-16 у Киева нет возможностей для их базирования и эксплуатации, отметил экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен в своем блоге Weapons and Strategy

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Украина не сможет эффективно использовать запрашиваемые у Запада вооружения, в том числе самолеты F-16, они не изменят ход спецоперации РФ. Такое мнение выразил экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен в своем блоге Weapons and Strategy.

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Как отмечается, в случае с F-16 у Киева нет возможностей для их базирования и эксплуатации. Автор подчеркивает, что уже поставленные пять истребителей представляют собой "старые образцы, которые не могут конкурировать с российской авиацией", тем более с учетом постоянного совершенствования Вооруженными силами (ВС) РФ мобильных систем противовоздушной обороны. США также следует беспокоиться по поводу возможного использования наемников или "плохо замаскированных [под украинцев]" военнослужащих военно-воздушных сил европейских стран, что может повлечь за собой "неприятные последствия", указывает эксперт.

По данным Пентагона, Вашингтон с начала российской спецоперации направил на военную поддержку Киева свыше $44 млрд. 

Теги:
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