Глава Минюста Украины предупредил, что самая сложная работа начнется после вступления в ЕС

Денис Малюська отметил, что единственной сложностью будет согласовать меры в рамках процесса "деолигархизации", так как взгляды Киева и Брюсселя на решение этой задачи не совпадают

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Самые сложные реформы предстоят Украине не на этапе переговоров, а уже после присоединения к ЕС. Об этом сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на министра юстиции Дениса Малюську.

По его словам, есть требования ЕС, которые необходимо выполнить до начала переговоров о присоединении Киева к сообществу, однако остановиться на этом не получится и "Украина шагнула к еще большему объему работы".

Он отметил, что единственной сложностью на данный момент будет согласовать меры в рамках процесса "деолигархизации", так как взгляды Киева и Брюсселя на решение этой задачи не совпадают. Министр пояснил, что на Украине считают ключевым закон об олигархах, тогда как ЕС "призывает принимать во внимание другие горизонтальные меры", например закон о лоббизме.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 8 ноября заявила, что ЕК рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Украиной о приеме в сообщество. При этом Еврокомиссия признала выполнение Киевом лишь четырех из семи условий, необходимых для начала переговоров о вступлении. ЕК отметила, что Украине необходимо работать над улучшением ситуации с правами языковых меньшинств, бороться с коррупцией и повышать прозрачность лоббирования.

После президент Украины Владимир Зеленский дал правительству поручения для подготовки к переговорам - прежде всего обеспечить завершение выполнения рекомендаций Еврокомиссии. Власти страны неоднократно заявляли, что хотели бы начать переговоры о вступлении уже в 2023 году, и в последние месяцы форсировали реформы, содержащиеся в пакете рекомендаций ЕС. 24 октября Зеленский выступил по видеосвязи на заседании коллегии ЕК, где утверждал, что Украина выполнила все пункты.

При этом украинский политик, бывший лидер запрещенной сейчас в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук отмечал, что выполнение "рекомендаций" Запада фактически приведет к демонтажу остатков украинского суверенитета и государственности.