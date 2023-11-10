Грузия заявила, что статус кандидата в ЕС для республики не должен стать брошенной костью

За этим должны последовать и другие решения, отметила президент Грузии Саломе Зурабишвили

ТБИЛИСИ, 10 ноября. /ТАСС/. Предоставление статуса кандидата в члены ЕС не должно стать для Грузии брошенной костью. За этим должны последовать и другие решения, заявила президент республики Саломе Зурабишвили в интервью радио France Info.

"Европа так просто не должна дать нам статус, не должна сделать из него брошенную кость. За этим статусом должна последовать европейская поддержка", - сказала Зурабишвили.

Президент добавила, что ключевым моментом в отношениях с ЕС должны стать выборы в парламент, назначенные в республике на осень 2024 года. Она считает, что по итогам выборов страна должна перейти от однопартийного правления к коалиционному.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 8 ноября заявила, что структура рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в сообщество и предоставить Грузии статус кандидата на вступление. ЕК позитивно оценила проведенные в Грузии реформы, но заявила, что стране еще предстоит проделать определенную работу.