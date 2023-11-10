10 ноября, 09:36
Саммит АТЭС

Япония и США проведут переговоры глав МИД и Минэкономики в формате "2+2"

Первая встреча в таком составе состоялась в Вашингтоне в июле 2022 года

ТОКИО, 10 ноября. /ТАСС/. Япония и США на следующей неделе проведут переговоры глав внешнеполитических и экономических ведомств в формате "два плюс два". Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель МИД Японии.

Встреча пройдет 14 ноября в Сан-Франциско на полях саммита АТЭС. От японской стороны в ней примут участие глава японского внешнеполитического ведомства Ёко Камикава и министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура. США на переговорах будут представлять госсекретарь Энтони Блинкен и министр торговли Джина Раймондо.

Это вторые японско-американские переговоры в подобном формате - первая такая встреча состоялась в июле прошлого года в Вашингтоне. Стороны планируют обсудить широкий спектр экономических и дипломатических вопросов, в частности устойчивый экономический рост Индо-Тихоокеанского региона и развитие отношений в сфере экономической безопасности.

Саммит АТЭС пройдет в Сан-Франциско (штат Калифорния) 15-18 ноября. 

Теги:
ЯпонияСШАСаммит АТЭС
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