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Палестино-израильский конфликт

Министр обороны Италии рассчитывает разместить полевой госпиталь в секторе Газа

Гуидо Крозетто надеется, что учреждение станет международным

РИМ, 10 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто сообщил, что обсуждает возможность размещения итальянского полевого госпиталя непосредственно на территории сектора Газа. Он надеется, что учреждение станет международным.

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"Намерение - разместить полевой госпиталь как можно ближе к сектору Газа. Если мы получим согласие, то и прямо на территории. На сегодняшний день нет никаких предубеждений против итальянского госпиталя. Я бы хотел, чтобы он стал международным", - сказал министр в эфире Radio 24. По его словам, изучаются все возможности.

Ранее Крозетто сообщил о направлении в ближневосточный регион корабля ВМС логистического назначения Vulcano, снабженного медоборудованием и операционными. Как ТАСС пояснили в оборонном ведомстве, предполагается, что он будет связан с наземным госпиталем. 

Теги:
ПалестинаИталияПалестино-израильский конфликт
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