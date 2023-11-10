10 ноября, 09:54
Палестино-израильский конфликт

В Израиле заявили, что десятки тысяч жителей Газы направляются на юг сектора

Армия обороны Израиля шестой день открывает коридор для эвакуации, говорится в заявлении КОГАТ

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноября. /ТАСС/. Десятки тысяч жителей северной части сектора Газа в настоящий момент направляются на юг анклава по указанному израильскими военными маршруту. Об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (КОГАТ) на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

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"Десятки тысяч жителей Газы перемещаются в южную часть сектора ради своей безопасности. Шестой день подряд Армия обороны Израиля открывает коридор для эвакуации", - говорится в заявлении КОГАТ.

Ранее пресс-секретарь армии Израиля Авихай Эдри на своей странице в соцсети X написал, что "ЦАХАЛ вновь разрешает передвижение по дороге Салах эд-Дин [с севера на юг сектора Газа] с 10:00 до 16:00". "Северная часть сектора Газа считается зоной ожесточенных боевых действий, время для эвакуации оттуда истекает", - добавил он. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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