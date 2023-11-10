Лукашенко: в Белоруссии партийное поле очищено от деструктивных объединений

Как отметил президент республики, партийное строительство должно идти в Белоруссии исключительно с учетом национальных особенностей и специфики политического процесса

МИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Партийное поле Белоруссии в ходе перерегистрации партий было очищено от тех, чья деятельность "направлена на подрыв основ конституционного строя". Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

"В ходе перерегистрации мы очистили партийное поле от декоративных объединений и тех, чья деятельность направлена на подрыв основ конституционного строя нашей страны", - сказал Лукашенко на встрече с руководителями политических партий, его слова приводит агентство БелТА.

Президент напомнил, что перерегистрацию прошли три партии: Коммунистическая, Либерально-демократическая и Республиканская партия труда и справедливости, также была зарегистрирована новая партия - "Белая Русь". По его словам, на протяжении долгого времени под ширмой "демократических форм политического участия" фактически действовали экстремистские группировки в целях подрыва государственности. Президент подчеркнул, что задача партий - не разъединять, а объединять общество, особенно перед лицом современных вызовов и угроз, и они должны стать помощником власти в разъяснении принимаемых решений.

Лукашенко отметил, что партийное строительство должно идти в республике исключительно с учетом национальных особенностей и специфики политического процесса. "Нам не надо копировать разного рода темы из советской, российской истории, тем более западный опыт, - сказал президент. - Мы не воссоздаем КПСС, не строим партию власти, не разделяем общество по партийной принадлежности. Опыт будем использовать положительный".

Министерство юстиции Белоруссии завершило процесс перерегистрации политических партий, в результате которого в стране осталось 4 партии из 15 действовавших на начало нынешнего года.